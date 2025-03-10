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  • «Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились
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«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились

Хоккеисты «Вашингтона» и «Сиэтла» устроили массовую драку.

Инцидент произошел на седьмой минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ при счете 2:2.

Судьи удалили по пять игроков из каждой команды – скамейки штрафников оказались заполнены.

У «Вашингтона» по две минуты штрафа получили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, а Брэндон Дьюхэйм получил 2+2.

У «Сиэтла» малый штраф получили Джон Хэйден, Джош Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур и Мики Эйссимонт.

Кроме того, Дьюхэйм и Хэйден получили по дисциплинарному штрафу (10 минут). В общей сложности арбитры выписали 42 минуты штрафа на всех.

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
logoСиэтл
logoВашингтон
logoНХЛ
logoПьер-Люк Дюбуа
logoМики Эйссимонт
logoТай Картье
logoДжон Карлсон
logoТом Уилсон
logoДжош Махура
logoБрэндон Дьюхэйм
logoТревор ван Римсдайк
logoДжон Хэйден
logoБрэндон Монтур
судьи
драки
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