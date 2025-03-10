«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились
Хоккеисты «Вашингтона» и «Сиэтла» устроили массовую драку.
Инцидент произошел на седьмой минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ при счете 2:2.
Судьи удалили по пять игроков из каждой команды – скамейки штрафников оказались заполнены.
У «Вашингтона» по две минуты штрафа получили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, а Брэндон Дьюхэйм получил 2+2.
У «Сиэтла» малый штраф получили Джон Хэйден, Джош Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур и Мики Эйссимонт.
Кроме того, Дьюхэйм и Хэйден получили по дисциплинарному штрафу (10 минут). В общей сложности арбитры выписали 42 минуты штрафа на всех.
Изображения: кадры из трансляции
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
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