«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку. Судьи удалили по 5 игроков и дали 42 минуты штрафа, скамейки штрафников заполнились

Хоккеисты «Вашингтона» и «Сиэтла» устроили массовую драку.

Инцидент произошел на седьмой минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ при счете 2:2.

Судьи удалили по пять игроков из каждой команды – скамейки штрафников оказались заполнены.

У «Вашингтона » по две минуты штрафа получили Том Уилсон , Пьер-Люк Дюбуа , Джон Карлсон , Тревор ван Римсдайк, а Брэндон Дьюхэйм получил 2+2.

У «Сиэтла» малый штраф получили Джон Хэйден, Джош Махура, Тай Картье, Брэндон Монтур и Мики Эйссимонт.

Кроме того, Дьюхэйм и Хэйден получили по дисциплинарному штрафу (10 минут). В общей сложности арбитры выписали 42 минуты штрафа на всех.

Изображения: кадры из трансляции