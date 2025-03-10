Ковальчук, Могильный, Касатонов, Каменский и Морозов примут участие в благотворительном матче в Норильске
Об этом сообщил президент «Норникеля», глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин.
Игра состоится 14 марта во дворце спорта «Арктика». В матче также примут участие Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный и Алексей Морозов.
«Благотворительные хоккейные матчи в Норильске уже стали традицией и важной частью наследия «Норникеля». Компания на протяжении восьми лет поддерживает проект, который объединяет легенд – носителей ДНК российского хоккея, простых любителей и юных спортсменов.
Это наш вклад в будущее региона, где спорт, и хоккей в частности, становятся настоящей движущей силой для развития территории и раскрытия ее спортивного потенциала.
Подобные инициативы «Норникеля» вдохновляют молодежь, укрепляют хоккейную культуру и создают ту самую среду, где рождаются новые чемпионы. В том числе благодаря этим проектам российский хоккей продолжает свое восхождение к вершинам, а Норильск становится одним из символов его возрождения», – сказал Потанин.
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