Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история»

Владимир Потанин назвал Александра Овечкина своим другом.

39-летний форвард не играет с 19 ноября из-за перелома ноги. Ранее стало известно, что он тренируется с командой без ограничений, но сыграет за «Вашингтон» не ранее 29 декабря.

– Кто ваш любимый игрок в НХЛ?

– Вообще, я за НХЛ слежу вполглаза, в основном за нашими ребятами. Не могу назвать одного человека. Но сейчас больше всего болею за Александра Овечкина . Я с ним хорошо знаком, мы – друзья.

И очень переживаю, что у него с ногой случилась такая история. К тому же я очень радовался, когда он все-таки завоевал свой первый Кубок Стэнли . Что-то в этом есть: один из лучших игроков в истории хоккея, а чемпионом НХЛ до тех пор не был.

– Шесть лет уже прошло.

– Это мне напоминает историю хоккеиста Александра Мальцева . Чемпион всего на свете, но чемпионом СССР в составе «Динамо » не был никогда, – сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.

Потанин об отстранении России: «Я за возвращение с высоко поднятой головой. Ситуация унизительная, будто ждем манны небесной. Извинятся пусть сначала за то, что мучили нас без флага и гимна»