Потанин о потолке зарплат в КХЛ: «Лига стала интереснее, закрыты непрозрачные схемы финансирования. Видим рекордное количество зрителей, интригу, рост ставок. Увеличивать лимит не надо»

Владимир Потанин доволен текущим потолком зарплат в КХЛ.

– Как вы думаете, лимит зарплат в 900 млн рублей за сезон на клуб – это нормально? Или потолок стоит приподнять?

– Мы с вами обсуждаем высокую зрелищность хоккея и его интригу, непредсказуемость. А это в значительной степени произошло благодаря тому, что в КХЛ были выровнены потолки зарплат, что были закрыты непрозрачные схемы финансирования. И это привело к тому, что лига стала интереснее.

Это и в цифрах выражается. Посещаемость матчей рекордная. В Петербурге открыли «СКА-Арену», где собирается по 22 тысячи зрителей. Никогда такого не было! И вот люди идут на настоящее зрелище, потому что торжествует спортивный принцип. И огромную роль в этом играет потолок зарплат, когда идет выравнивание клубов.

Не последнюю роль в этом играет объективное судейство. Да, случаются ошибки. Но арбитры честные, они разбираются в своем деле. И крупных скандалов, как в некоторых других видах спорта, я в хоккее не вижу. Никто не может упрекнуть судью в предвзятости, в умышленном подсуживании.

Хорошо еще, что и календарь КХЛ стал более рациональным. В хоккей теперь будут играть до конца мая. Это позволяет делать небольшие паузы для команд, когда игроки восстанавливаются, залечивают повреждения. Когда идет слишком интенсивный календарь, а игроки продолжают рвать жилы, то возможны травмы. Это особенно плохо для команд, у которых короткая скамейка.

А что мы видим в итоге? Рекордное количество зрителей, интрига. И даже такой несколько смешной фактор, как рост ставок у букмекеров. Я сам никогда не ставлю. Мне это в принципе не нравится. Я болею за хоккей, а не за свои вложенные деньги. Меня бы это только отвлекало. Но рост ставок в КХЛ говорит о том, что люди все больше верят в хоккейную интригу.

Нет-нет, потолок зарплат не надо сегодня увеличивать. Иначе когда бы мы увидели Шипачева в минском «Динамо », Широкова – в «Сибири », а Бурдасова – в «Барысе»? Когда бы игроки такого уровня поехали в клубы, которые ведут отчаянную борьбу за место в плей-офф?

Мне кажется, это надо обязательно сохранить. Такое давление по потолку зарплат помогает держать конкурентоспособность и зрелищность, – сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.