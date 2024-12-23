  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Потанин о потолке зарплат в КХЛ: «Лига стала интереснее, закрыты непрозрачные схемы финансирования. Видим рекордное количество зрителей, интригу, рост ставок. Увеличивать лимит не надо»
0

Потанин о потолке зарплат в КХЛ: «Лига стала интереснее, закрыты непрозрачные схемы финансирования. Видим рекордное количество зрителей, интригу, рост ставок. Увеличивать лимит не надо»

Владимир Потанин доволен текущим потолком зарплат в КХЛ.

– Как вы думаете, лимит зарплат в 900 млн рублей за сезон на клуб – это нормально? Или потолок стоит приподнять?

– Мы с вами обсуждаем высокую зрелищность хоккея и его интригу, непредсказуемость. А это в значительной степени произошло благодаря тому, что в КХЛ были выровнены потолки зарплат, что были закрыты непрозрачные схемы финансирования. И это привело к тому, что лига стала интереснее.

Это и в цифрах выражается. Посещаемость матчей рекордная. В Петербурге открыли «СКА-Арену», где собирается по 22 тысячи зрителей. Никогда такого не было! И вот люди идут на настоящее зрелище, потому что торжествует спортивный принцип. И огромную роль в этом играет потолок зарплат, когда идет выравнивание клубов.

Не последнюю роль в этом играет объективное судейство. Да, случаются ошибки. Но арбитры честные, они разбираются в своем деле. И крупных скандалов, как в некоторых других видах спорта, я в хоккее не вижу. Никто не может упрекнуть судью в предвзятости, в умышленном подсуживании.

Хорошо еще, что и календарь КХЛ стал более рациональным. В хоккей теперь будут играть до конца мая. Это позволяет делать небольшие паузы для команд, когда игроки восстанавливаются, залечивают повреждения. Когда идет слишком интенсивный календарь, а игроки продолжают рвать жилы, то возможны травмы. Это особенно плохо для команд, у которых короткая скамейка.

А что мы видим в итоге? Рекордное количество зрителей, интрига. И даже такой несколько смешной фактор, как рост ставок у букмекеров. Я сам никогда не ставлю. Мне это в принципе не нравится. Я болею за хоккей, а не за свои вложенные деньги. Меня бы это только отвлекало. Но рост ставок в КХЛ говорит о том, что люди все больше верят в хоккейную интригу.

Нет-нет, потолок зарплат не надо сегодня увеличивать. Иначе когда бы мы увидели Шипачева в минском «Динамо», Широкова – в «Сибири», а Бурдасова – в «Барысе»? Когда бы игроки такого уровня поехали в клубы, которые ведут отчаянную борьбу за место в плей-офф?

Мне кажется, это надо обязательно сохранить. Такое давление по потолку зарплат помогает держать конкурентоспособность и зрелищность, – сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Потанин
logoКХЛ
Ставки на хоккей
СКА-Арена
logoСКА
потолок зарплат
деньги
Норильский никель
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoАнтон Бурдасов
logoБарыс
logoСергей Широков
logoSports – Казахстан
logoСибирь
logoВадим Шипачев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин о россиянах в НХЛ: «Много звездных вратарей, с другими амплуа сложнее, поток талантов 1-го уровня стал узеньким ручейком. Из звезд 1-й величины назовем 5-8 человек»
4сегодня, 21:08
Потанин о решении НХЛ не звать Россию на Кубок мира: «Была бы одна из самых конкурентоспособных сборных. По уровню ни канадцам, ни шведам, ни американцам не уступаем»
24сегодня, 19:04
Потанин о российских пловцах на ЧМ: «Наши болельщики истосковались по таким вот большим победам»
8сегодня, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Тампа» против «Флориды», «Вашингтон» играет с «Лос-Анджелесом», «Рейнджерс» уступили «Каролине»
110сегодня, 22:01Live
Ремпе отстранен на 8 матчей и оштрафован на 80 000 долларов за удар локтем в голову Хейсканену
7сегодня, 21:37
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
сегодня, 21:30Спецпроект
Кочетков – один из 35 вратарей НХЛ с 2+ очками за матч. 3 голевых действия было только у Риза в 1993-м
3сегодня, 21:20
Потанин о россиянах в НХЛ: «Много звездных вратарей, с другими амплуа сложнее, поток талантов 1-го уровня стал узеньким ручейком. Из звезд 1-й величины назовем 5-8 человек»
4сегодня, 21:08
Кочетков стал 2-м вратарем в истории «Каролины» с двумя голевыми действиями за матч. Первым столько набрал Уитмор в 1989-м
4сегодня, 20:54
Шестеркин признан 3-й звездой матча «Рейнджерс» с «Каролиной». Вратарь отразил 28 из 30 бросков
3сегодня, 20:42
У Кочеткова два ассиста против «Рейнджерс». Вратарь «Каролины» стал самым результативным игроком матча
14сегодня, 20:26
После паса вратаря «Каролины» Кочеткова Рословик забил победный гол «Рейнджерс». У Орлова тоже ассист
6сегодня, 20:07
Хэмилтон о Ташкенте: «Очень понравился плов, в отеле я съел 2-3 тарелки. Классный город, напомнил Астану»
4сегодня, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о возвращении в «Авангард»: «Зачем? Там много правильных изменений, они еще потреплют многим нервы»
2сегодня, 21:30
«Рейнджерс» проиграли 4 из 5 последних матчей и идут 11-ми на Востоке
1сегодня, 20:17
Голдобин о следующем вынесенном матче КХЛ: «В Дубае было бы круто! И задержаться на недельку. Можно и в Белград»
2сегодня, 19:56
Подъяпольский хочет остаться в «Динамо»: «С удовольствием. Уже были разговоры о продлении контракта. Договоримся, думаю»
1сегодня, 19:41
Защитник СКА Кол: «Кузнецов – душа команды и настоящий лидер. Помогает абсолютно всем и никого не оставляет без внимания»
сегодня, 19:34
Узбекистан дебютирует на ЧМ в 2025-м: «Начинаем с 4-го дивизиона. Ведем формирование первой сборной, сегодня ребятам из ее костяка по 18 лет»
4сегодня, 19:24
Ковальчук о «Спартаке»: «Играют в привлекательный хоккей, полные трибуны говорят об этом. Приехали мастеровитые ребята, тот же Ружичка отлично влился»
сегодня, 18:54
«В «Динамо» перестройка закончилась, а в ЦСКА только начинается. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры». Крикунов про армейцев
1сегодня, 18:42
Дзюба про хоккей: «Любимый вратарь – Бродер, русский – Набоков Евгений. Но Илья тоже в порядке, на Кубке Первого канала вытворял чудеса!»
2сегодня, 18:29
Глава КХЛ Морозов об игре «Спартака» и «Динамо» Минск в Ташкенте: «И хоккеисты, и болельщики получили истинное удовольствие. Планируем продолжить традицию выноса матчей»
5сегодня, 17:59
Рекомендуем