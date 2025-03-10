Фетисов о матче на Северном полюсе: «Недешевое удовольствие, стараемся найти формат. Это континент, важный для обеспечения жизни на планете, который стремительно тает вопреки прогнозам»

Вячеслав Фетисов высказался о проведении хоккейного матча на Северном полюсе.

В июне 2024 года Фетисов рассказал, что хотел бы сыграть в хоккей на Северном полюсе, чтобы привлечь внимание к проблеме таяния льда в регионе.

«Стараемся найти формат проведения этой игры, это все-таки недешевое удовольствие. В этом есть смысл, особенно в связи с теми политическими изменениями, происходящими на мировой площадке.

Мне кажется, игра на Северном полюсе многое что может символизировать. Это тот самый континент, важный для обеспечения жизни на планете, который стремительно тает вопреки всем прогнозам.

Надеемся, что это [проведение матча] обязательно произойдет если не в этом году, так в следующем. В каком формате, мы можем определить во время подготовки. Было бы прикольно, интересно, много символизма.

Мы проговариваем, ищем варианты. Это может быть и игра на ледоколе, и возможность добраться туда и сыграть непосредственно на льду. Единственное, есть ситуация, связанная с окном, которое открывается в апреле, когда туда можно попасть по погодным условиям. Нужно рассчитывать и на это, при возможности пригласить известных людей и организовать весь процесс», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов .