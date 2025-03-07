Вячеслав Фетисов: «Кучеров – самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят»

Вячеслав Фетисов оценил результативность Никиты Кучерова в этом сезоне.

Нападающий «Тампы» набрал 92 очка (28+64) в 59 матчах.

«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня помимо личных показателей важен успех команды, на него команда рассчитывает.

Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ.

Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.