Вячеслав Фетисов: «Кучеров – самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят»
Вячеслав Фетисов оценил результативность Никиты Кучерова в этом сезоне.
Нападающий «Тампы» набрал 92 очка (28+64) в 59 матчах.
«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня помимо личных показателей важен успех команды, на него команда рассчитывает.
Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот в пользу. Это его одно из главных преимуществ.
Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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