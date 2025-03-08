Фетисов о Мичкове в НХЛ: «Не совсем был ментально готов, но руководство и товарищи по команде ему помогли. Если получит приз лучшему новичку – будем очень рады за него»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Матвея Мичков в текущем сезоне НХЛ.

20-летний форвард «Филадельфии » набрал 46 (20+26) очков за 61 игру в регулярном чемпионате.

«Желаем ему завоевать приз лучшего новичка сезона. Не такое простое начало у него было. Не совсем был ментально готов к новому вызову. Но, думаю, и руководство, и товарищи по команде наверняка ему помогли, поддержали. Он нашел себя.

Ну и дай бог ему хорошего окончания сезона. Есть шанс, он один из лучших новичков в этом году. Если он получит приз лучшему новичку, то мы будем за него очень рады», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Артюхин о Мичкове в НХЛ: «Были сомнения, когда он уезжал – человек в КХЛ себя не зарекомендовал. Матвей всем доказал, что мы ошибались. Он был не таким шустрым здесь»