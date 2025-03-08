Фетисов о Мичкове в НХЛ: «Не совсем был ментально готов, но руководство и товарищи по команде ему помогли. Если получит приз лучшему новичку – будем очень рады за него»
Вячеслав Фетисов высказался об игре Матвея Мичков в текущем сезоне НХЛ.
20-летний форвард «Филадельфии» набрал 46 (20+26) очков за 61 игру в регулярном чемпионате.
«Желаем ему завоевать приз лучшего новичка сезона. Не такое простое начало у него было. Не совсем был ментально готов к новому вызову. Но, думаю, и руководство, и товарищи по команде наверняка ему помогли, поддержали. Он нашел себя.
Ну и дай бог ему хорошего окончания сезона. Есть шанс, он один из лучших новичков в этом году. Если он получит приз лучшему новичку, то мы будем за него очень рады», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Артюхин о Мичкове в НХЛ: «Были сомнения, когда он уезжал – человек в КХЛ себя не зарекомендовал. Матвей всем доказал, что мы ошибались. Он был не таким шустрым здесь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости