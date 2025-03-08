Фетисов об Овечкине: «В ближайшие 100 лет никто не подберется к его отметкам. Забивать столько голов 20 лет подряд – это круто»
Вячеслав Фетисов высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Я с Сашей все время на связи, поэтому я уверен, что у него все сложится. В ближайшие сто лет ни один хоккеист не сможет подобраться к отметкам Александра.
В этом мире все может случиться, но забивать по столько голов двадцать лет подряд – это круто», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин без очков в матче с «Детройтом»: 1 бросок, 1 хит за 16:59 (2:00 – в большинстве)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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