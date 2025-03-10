Овечкин против «Сиэтла»: 33-й гол в сезоне, 6 бросков за 17:28

Александр Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом» (4:2).

Капитан «Вашингтона » отличился на 59-й минуте, поразив пустые ворота.

Россиянин набрал 50-е (33+17) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 48 игр.

В матче с «Кракеном» за 17:28 (1:58 – в большинстве) у Овечкина 6 бросков в створ ворот, 2 – мимо, 1 бросок был заблокирован, 1 блок-шот, 2 потери шайбы, полезность – «0».

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