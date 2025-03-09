Галиев о погоне Овечкина за Гретцки: «Игр 15-20 ему еще нужно, наверное. Уверен, что все получится. Связь сейчас не поддерживаем, не отвлекаю его во время сезона»
Станислав Галиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Связь с Овечкиным сейчас не поддерживаем, я его не отвлекаю во время сезона. А если он летом здесь, можем пересечься где-то у друзей, на днях рождения.
Конечно, слежу, как там у него. Может, не все матчи смотрю, но постоянно проверяю. Осталось 10 шайб до рекорда. Уверен, что все получится. Наверное, игр 15-20 ему еще нужно», – сказал нападающий ЦСКА Станислав Галиев, ранее выступавший за «Вашингтон».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости