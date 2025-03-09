Галиев о погоне Овечкина за Гретцки: «Игр 15-20 ему еще нужно, наверное. Уверен, что все получится. Связь сейчас не поддерживаем, не отвлекаю его во время сезона»

Станислав Галиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Связь с Овечкиным сейчас не поддерживаем, я его не отвлекаю во время сезона. А если он летом здесь, можем пересечься где-то у друзей, на днях рождения.

Конечно, слежу, как там у него. Может, не все матчи смотрю, но постоянно проверяю. Осталось 10 шайб до рекорда. Уверен, что все получится. Наверное, игр 15-20 ему еще нужно», – сказал нападающий ЦСКА Станислав Галиев, ранее выступавший за «Вашингтон».