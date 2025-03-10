Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ в 1474-м матче. Форвард «Вашингтона» идет 11-м в лиге, до Сакика – 41 балл
Александр Овечкин набрал 1600-е очко в карьере в НХЛ.
39-летний форвард и капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2). Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 8 шайб.
Овечкин, играющий в НХЛ с 2005 года, набрал 1600 очков за 1474 матча. В его активе 886 голов и 714 ассистов.
Он занимает 11-е место по очкам в НХЛ. Джо Сакик, идущий 10-м, имеет 1641 (625+1016) очко за 1378 игр. У рекордсмена Гретцки 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.
Подробная статистика выступлений Александра, набравшего 50-е (33+17) очко в 48 матчах сезона, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт НХЛ
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