Овечкин набрал 1600-е очко в НХЛ в 1474-м матче. Форвард «Вашингтона» идет 11-м в лиге, до Сакика – 41 балл

Александр Овечкин набрал 1600-е очко в карьере в НХЛ.

39-летний форвард и капитан «Вашингтона » поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (4:2). Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 8 шайб .

Овечкин , играющий в НХЛ с 2005 года, набрал 1600 очков за 1474 матча. В его активе 886 голов и 714 ассистов.

Он занимает 11-е место по очкам в НХЛ. Джо Сакик, идущий 10-м, имеет 1641 (625+1016) очко за 1378 игр. У рекордсмена Гретцки 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.

Подробная статистика выступлений Александра, набравшего 50-е (33+17) очко в 48 матчах сезона, доступна здесь .