КХЛ отменила штраф форварда «Сибири» Короткова за симуляцию в матче с «Ладой»

Штраф нападающего «Сибири» Никиты Короткова отменен.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Лада» – «Сибирь».

На основании представленных материалов принято решение отменить наложение на нападающего «Сибири » Никиту Короткову наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция)», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Матч состоялся 8 марта. Победу в овертайме со счетом 1:0 одержала «Лада ».