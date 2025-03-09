КХЛ отменила штраф форварда «Сибири» Короткова за симуляцию в матче с «Ладой»
Штраф нападающего «Сибири» Никиты Короткова отменен.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Лада» – «Сибирь».
На основании представленных материалов принято решение отменить наложение на нападающего «Сибири» Никиту Короткову наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция)», – говорится на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.
Матч состоялся 8 марта. Победу в овертайме со счетом 1:0 одержала «Лада».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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