Зубов о невыходе «Лады» в плей-офф: «Очки дают не за красивую игру, а за результат. Болельщики ходят на матчи, будем играть для них – жизнь продолжается»
«Лада» обыграла «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:0 ОТ), но утратила шансы на участие в Кубке Гагарина.
– Прежде всего хотелось бы поздравить с 8 марта наших преданных поклонниц по всей стране. Как выяснилось, их очень много.
Мы провели два хороших матча на выезде, но проиграли их. Сегодня играли не так хорошо, но победили. Очки дают не за красивую игру, а за результат.
– Несмотря на победу, после этой игры «Лада» утратила математические шансы на выход в плей-офф. Какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона?
– По возвращении «Ладьи» с выезда пообщаемся с ее тренерами по поводу ввода в состав некоторых игроков.
У нас впереди пять домашних матчей. Болельщики ходят на игры, будем играть для них – жизнь продолжается, – сказал главный тренер «Лады» Зубов.
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