«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф после победы над «Сибирью» в овертайме

«Лада» не сыграет в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Команда Павла Зубова обыграла «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу Максима Березина в овертайме (1:0 ОТ).

Несмотря на это, клуб из Тольятти потерял шансы на выход в плей-офф – ему нужна была победа в основное время.

«Лада » занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 62 матчей. «Сибирь » идет 8-й с 62 баллами.