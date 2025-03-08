«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф после победы над «Сибирью» в овертайме
«Лада» не сыграет в плей-офф КХЛ в этом сезоне.
Команда Павла Зубова обыграла «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу Максима Березина в овертайме (1:0 ОТ).
Несмотря на это, клуб из Тольятти потерял шансы на выход в плей-офф – ему нужна была победа в основное время.
«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 62 матчей. «Сибирь» идет 8-й с 62 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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