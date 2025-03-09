Епанчинцев про 0:1 от «Лады»: «Хоккейный бог пока не на стороне «Сибири», через работу будем выходить из ситуации»
– Честно сказать, с нашей стороны была хорошая игра. Разве что была не лучшая игра в большинстве. И реализация. Закон хоккея – в овертайме попадаем в штангу, в следующей атаке получаем гол.
С нулем тяжело выиграть, хотя было предостаточно возможностей, чтобы забить гол. Психологически ребята переживают этот момент. Но наполнение игры с нашей стороны было хорошим.
– Для команды в разгаре борьба за плей-офф, столько поражений – непозволительно, как выйти из ситуации?
– Хоккейный бог пока не на нашей стороне, через работу будем выходить. Сегодня, честно сказать, придраться не к чему.
Ошибки были конечно, но мы быстро их исправляли, вратарь подчищал. Надеюсь, что опытные ребята исправят ситуацию, – сказал главный тренер «Сибири» Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
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