Епанчинцев про 0:1 от «Лады»: «Хоккейный бог пока не на стороне «Сибири», через работу будем выходить из ситуации»

Вадим Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Лады» (0:1 ОТ).

– Честно сказать, с нашей стороны была хорошая игра. Разве что была не лучшая игра в большинстве. И реализация. Закон хоккея – в овертайме попадаем в штангу, в следующей атаке получаем гол.

С нулем тяжело выиграть, хотя было предостаточно возможностей, чтобы забить гол. Психологически ребята переживают этот момент. Но наполнение игры с нашей стороны было хорошим.

– Для команды в разгаре борьба за плей-офф, столько поражений – непозволительно, как выйти из ситуации?

– Хоккейный бог пока не на нашей стороне, через работу будем выходить. Сегодня, честно сказать, придраться не к чему.

Ошибки были конечно, но мы быстро их исправляли, вратарь подчищал. Надеюсь, что опытные ребята исправят ситуацию, – сказал главный тренер «Сибири » Епанчинцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.