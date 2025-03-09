Ротенберг о Толчинском: «Сережа много работает, по физике сильно добавил. Мы вместе тренировались. Он молодец. Как Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo»

Роман Ротенберг высказался об игре Сергея Толчинского.

Нападающий СКА сделал дубль в игре с «Металлургом» в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:2). Это его первые голы с ноября .

– Сергей Толчинский, похоже, удачно прошел техосмотр. Насколько рады его возвращению перед важными матчами плей-офф и, может быть, ждать кого-то еще, какое-то еще усиление?

– Мы много тренируемся. Сережа – молодец, он много работает. Его физическое состояние вы увидели, он по физике очень сильно добавил. Тот план, который мы вместе с ним определили, мы выполнили. Мы вместе тренировались, готовились, постоянно в коммуникации находимся, в контакте. И со всеми ребятами в команде. У нас очень хорошая коммуникация.

Отлично, одна игра – супер. Молодец. Как Саша Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo. Толчинский молодец. Но надо дальше еще лучше. Стабильность – признак мастерства. Есть над чем работать.

И нам надо улучшать детали. У нас были потери в средней зоне. Из-за этих потерь – одна потеря в зоне атаки, одна потеря в средней зоне – мы пропустили две шайбы. То, о чем мы и говорили. Всегда есть что улучшить.

Но, конечно, благодарен каждому. Сережа молодец. Он здорово работал на команду, бился. В обороне здорово сыграл. И выполнял задание на игру. У него есть такие качества, которых у многих игроков нет. И он физически сейчас готов. Поэтому молодец. И дальше только вперед.

– Сергей Толчинский, по сути, забросил треть своих шайб за весь сезон. У него их теперь шесть. Как вам кажется, чего ему не хватало в прошлых играх, чтобы результативность была выше?

– Что прошло, то прошло. Мы всегда должны жить настоящим. И мы всегда готовимся к следующей игре. Я понимаю причины этого всего. Могу сказать, что в первую очередь мы его готовили физически, чтобы он нам принес пользу в самых важных матчах сезона.

Залог успеха игры у нас в команде – это физическое состояние. Конечно, когда у тебя в порядке «физика», дальше уже психология. Но на одной психологии можно не выехать просто, не вывезти. Поэтому надо, в первую очередь, «физику» – фундамент, дальше психология.

[В этом матче] мы увидели «физику», он в порядке. И дальше он психологически спокойно, хладнокровно. Холодная голова, горячее сердце. Он так и сыграл, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.