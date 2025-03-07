«Автомобилист» продал все билеты на 1-й матч на новой 12-тысячной арене за несколько часов: «Огромный спрос. Были попытки злоумышленников нарушить работу системы»
10 марта клуб из Екатеринбурга проведет первый матч Фонбет Чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» – против ЦСКА.
Вместимость новой арены – 12 тысяч зрителей.
Запуск продаж состоялся 7 марта в 17:00 по местному времени. Через несколько часов клуб сообщил, что все билеты были проданы.
«Все выставленные на продажу билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА, который пройдет 10 марта на «УГМК Арене», проданы.
Отметим, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос, а также параллельно с этим происходили попытки злоумышленников нарушить работу билетной системы. Активно ведется работа по улучшению сайта по продаже билетов, чтобы в дальнейшем сделать его функционирование более стабильным и удобным для зрителей.
Будем рады видеть наших болельщиков на первой игре КХЛ на новой арене ХК «Автомобилист»!» – говорится на сайте клуба.
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