Меркли об «УГМК-Арене»: «Я играл на арене «Эдмонтона», наша вполне составит ей конкуренцию, думаю. В России на трибунах всегда шумно, много зрителей»
Ранее «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (1:3) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 10 марта екатеринбургский клуб впервые сыграет на новой «УГМК-Арене» – против ЦСКА.
«У нас тяжелая поездка. Ушла игра, мало забиваем, поэтому надо больше играть под воротами и в целом более агрессивно в зоне атаки. До плей-офф еще есть время это исправить и подойти во всеоружии.
Воспринял с воодушевлением свой переезд из Беларуси в Россию. Меня здорово приняли, у нас классный коллектив, много лидеров. Со всеми хорошо общаюсь, но более близко с Мэйсеком. Голышев – крутой капитан, ведущий нас за собой.
У нас классная новая арена, еще не все там изучил, но по нескольким тренировкам она очень впечатляет. Я играл на арене «Эдмонтона», думаю, наша вполне составит ей конкуренцию. Так что взволнован перед будущим дебютом!
Что меня удивляет в России? Здесь много людей, увлеченных хоккеем. И зрители на трибунах именно болеют, на аренах очень шумно», – сказал нападающий «Автомобилиста», ранее выступавший в НХЛ.
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