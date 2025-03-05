Ротенберг о Толчинском: «Он как в «Формуле 1» «Феррари» – они иногда проходят техосмотр. Он сейчас чистит турбины, готовится. СКА на него рассчитывает, я с ним сам лично тренируюсь»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с Сергеем Толчинским в СКА.

Вчера клуб одержал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Нападающий Толчинский пропустил матч.

– Хотелось бы узнать, в каком состоянии Сергей Толчинский? Из последних шести матчей он принял участие только в одном, сыграл чуть больше шести минут. Рассчитываете ли вы на него, собственно, в плей-офф, и в какой роли видите этого игрока в своей команде?

– Мы на всех рассчитываем. Он сейчас, знаете, как в «Формуле 1» «Феррари», например – они тоже иногда проходят техосмотр. Он сейчас проходит такой техосмотр, чистит турбины, готовится.

Мы на него рассчитываем, я с ним сам лично тренируюсь, тренирую, мы вместе общаемся. Я вижу, что он скоро вернется, и мы увидим того Толчинского, которого мы привыкли видеть. Мы работаем над этим.

И абсолютно точно нам все нужны, абсолютно точно нужен Сергей Толчинский. Он самоотверженный командный игрок.

– Как вы его планируете использовать в плей-офф? Будете ли доверять ему, возможно, даже место в спецбригаде большинства?

– Здесь, знаете, жизнь диктует свои условия. А вы личный фанат Толчинского? Вы так сильно переживаете.

– Не играет человек. Интересно, почему.

– Ну, у нас же не только Сергей Толчинский сегодня не играл. У нас и другие ребята есть... Здесь команда.

Конечно, мы рассчитываем – я уже ответил на ваш вопрос – мы рассчитываем на Сергея Толчинского, мы рассчитываем на всех наших игроков. Нам все нужны для победы в следующей игре. Не загадываем слишком далеко, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .