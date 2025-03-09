Акользин об игре СКА в обороне: «Мы добавили, стало меньше контратак. Работаем над этим компонентом, стараемся улучшать его с каждой игрой»

Павел Акользин оценил игру СКА в обороне.

8 марта клуб обыграл «Металлург » (4:2).

– Четыре матча подряд СКА не пропускает больше двух шайб. Можно ли сказать, что этот компонент игры в обороне к плей-офф уже налажен?

– Конечно, еще есть что улучшить. И в матче с «Металлургом» такие ошибки были. Но нас немножко Заврага подтащил в каких-то моментах, хорошо сыграл, молодец, набирает форму к плей-офф.

Это очень важно для вратаря и для всей команды. Да, в каких-то моментах где-то у нас не получалось, но он вытаскивал.

Ну а так, да, в обороне, считаю, что мы добавили, пропускаем меньше. Меньше стало контратак, которые приводили к голам. Поэтому над этим компонентом работаем, стараемся его улучшать с каждой игрой.

В перерывах между играми работаем над этими аспектами, смотрим видео практически каждый день. Стараемся улучшать это все на тренировках и работаем над этими аспектами, чтобы в плей-офф это приносило нам пользу, – сказал нападающий СКА Павел Акользин.