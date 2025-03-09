Егор Заврагин: «СКА добавляет благодаря работе над ошибками. У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, потихоньку готовимся через них»
– Получилась хорошая игра двух сильных команд. Здорово, что мы выиграли и реализовали свои моменты.
– Две пропущенные шайбы от «Металлурга» были неберущимися?
– Как говорил мой первый тренер: любую шайбу можно поймать.
– Для СКА в целом и вас в частности март складывается достаточно хорошо. Что помогло прервать черную полосу и выйти на победные рельсы?
– Мы добавляем благодаря работе над ошибками. Смотрим видео, тренируемся и исправляем нюансы. Каждый день есть новая пища для размышлений. Надеюсь, у нас все продолжит налаживаться. Есть к чему стремиться.
– Регулярка плавно подходит к концу. Уже предвкушаете первый плей-офф КХЛ в своей карьере?
– У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, мы потихоньку готовимся через них. Для меня в матчах на вылет ничего не меняется: такие же игроки, такая же шайба, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада.
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