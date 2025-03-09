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Егор Заврагин: «СКА добавляет благодаря работе над ошибками. У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, потихоньку готовимся через них»

Вратарь СКА Егор Заврагин подвел итоги матча с «Металлургом» (4:2).

– Получилась хорошая игра двух сильных команд. Здорово, что мы выиграли и реализовали свои моменты.

– Две пропущенные шайбы от «Металлурга» были неберущимися?

– Как говорил мой первый тренер: любую шайбу можно поймать.

– Для СКА в целом и вас в частности март складывается достаточно хорошо. Что помогло прервать черную полосу и выйти на победные рельсы?

– Мы добавляем благодаря работе над ошибками. Смотрим видео, тренируемся и исправляем нюансы. Каждый день есть новая пища для размышлений. Надеюсь, у нас все продолжит налаживаться. Есть к чему стремиться.

– Регулярка плавно подходит к концу. Уже предвкушаете первый плей-офф КХЛ в своей карьере?

– У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, мы потихоньку готовимся через них. Для меня в матчах на вылет ничего не меняется: такие же игроки, такая же шайба, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
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