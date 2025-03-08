Толчинский забил впервые с ноября – два гола «Металлургу». У форварда СКА 12 (6+6) очков в 43 матчах сезона
Сергей Толчинский забил впервые в 2025 году.
Нападающий СКА дважды поразил ворота «Металлурга» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:2, третий период).
Это первый гол 30-летнего хоккеиста с 21 ноября – тогда Толчинский забросил шайбу в ворота «Торпедо». Результативных действий у форварда не было с 5 января.
Всего на счету Толчинского 12 (6+6) очков в 43 играх сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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