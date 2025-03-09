Рантанен – 5-й игрок за последние 10 лет, набравший 2+ очка в дебютном матче за «Даллас»

Микко Рантанен дебютировал в составе «Далласа».

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче против «Эдмонтона» (4:5).

Рантанен был обменян из «Каролины» в «Даллас » 7 марта.

Он стал пятым игроком за последние 10 лет, набравшим 2 или более очка в дебютном матче за «Старс».

Ранее это удалось Мэйсону Марчменту (2 гола 13 октября 2022 года), Матсу Зукарелло (2 (1+1) очка 24 февраля 2019 года), Коннору Кэррику (2 передачи 4 октября 2018 года) и Адаму Крэкнеллу (2 (1+1) очка 13 октября 2016 года).

Всего на счету Микко Рантанена теперь 72 (28+44) балла в 63 играх сезона.