«Торонто» обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена. Митч отказался, но переговоры с «Лифс» о продлении на паузе (The Athletic)
«Лифс» обсуждали с игроком возможность его включения в сделку, в рамках которой клуб мог бы заполучить форварда Микко Рантанена, сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.
При этом «Торонто» сообщил игроку, что хочет продлить с ним контракт, но готов к возможному обмену, так как игрок поставил переговоры на паузу.
Марнер, у которого в текущем контракте есть полный запрет на обмен, отклонил предложение и сказал, что хочет остаться в «Лифс».
При этом сторона игрока игнорирует запросы клуба о возобновлении переговоров по поводу нового контракта в течение нескольких последних месяцев.
После отказа Марнера канадский клуб прорабатывал вариант с включением в компенсационный пакет форварда Мэттью Найза и драфт-пиков, но в итоге отказался от сделки, посчитав требования «Харрикейнс» завышенными.
Рантанен был обменян из «Каролины» в «Даллас», с которым подписал новый контракт (8 лет, кэпхит 12 миллионов долларов). Компенсацией стали форвард Логан Станковен, два защищенных драфт-пика 1-го раунда и два драфт-пика 3-го раунда.
По текущему соглашению кэпхит 27-летнего Марнера составляет 10,9 млн долларов. Со статистикой Митча можно ознакомиться здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий