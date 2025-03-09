«Торонто» обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена. Митч отказался, но переговоры с «Лифс» о продлении на паузе (The Athletic)

«Торонто» обращался к Митчу Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину».

«Лифс» обсуждали с игроком возможность его включения в сделку, в рамках которой клуб мог бы заполучить форварда Микко Рантанена , сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

При этом «Торонто » сообщил игроку, что хочет продлить с ним контракт, но готов к возможному обмену, так как игрок поставил переговоры на паузу.

Марнер, у которого в текущем контракте есть полный запрет на обмен, отклонил предложение и сказал, что хочет остаться в «Лифс».

При этом сторона игрока игнорирует запросы клуба о возобновлении переговоров по поводу нового контракта в течение нескольких последних месяцев.

После отказа Марнера канадский клуб прорабатывал вариант с включением в компенсационный пакет форварда Мэттью Найза и драфт-пиков, но в итоге отказался от сделки, посчитав требования «Харрикейнс» завышенными.

Рантанен был обменян из «Каролины» в «Даллас», с которым подписал новый контракт (8 лет, кэпхит 12 миллионов долларов). Компенсацией стали форвард Логан Станковен, два защищенных драфт-пика 1-го раунда и два драфт-пика 3-го раунда.

По текущему соглашению кэпхит 27-летнего Марнера составляет 10,9 млн долларов. Со статистикой Митча можно ознакомиться здесь .