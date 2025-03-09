Рантанен вел переговоры о новом контракте с «Эдмонтоном» – предложение было более выгодным, чем у «Далласа». От сделки с «Ойлерс» отказалась «Каролина» (Райан Ришо)
Микко Рантанен вел переговоры о контракте с «Эдмонтоном».
«Ойлерс» и 28-летний форвард были близки к договоренности о контракте, как сообщает инсайдер TSN Райан Ришо.
Утверждается, что предложение канадского клуба было более выгодным, чем соглашение, которое игрок заключил с «Далласом» (8 лет, кэпхит 12 миллионов долларов).
Но в итоге от сделки с «Эдмонтоном» отказалась «Каролина». Руководство «Харрикейнс» посчитало, что пакет активов, предложенный «Старс», является более предпочтительным.
Клуб из Роли получил за Рантанена форварда Логана Станковена, 2 защищенных выбора в 1-м раунде драфта и 2 выбора в 3-м раунде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Райана Ришо
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