Рантанен вел переговоры о новом контракте с «Эдмонтоном» – предложение было более выгодным, чем у «Далласа». От сделки с «Ойлерс» отказалась «Каролина» (Райан Ришо)

Микко Рантанен вел переговоры о контракте с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» и 28-летний форвард были близки к договоренности о контракте, как сообщает инсайдер TSN Райан Ришо.

Утверждается, что предложение канадского клуба было более выгодным, чем соглашение, которое игрок заключил с «Далласом » (8 лет, кэпхит 12 миллионов долларов).

Но в итоге от сделки с «Эдмонтоном » отказалась «Каролина ». Руководство «Харрикейнс» посчитало, что пакет активов, предложенный «Старс», является более предпочтительным.

Клуб из Роли получил за Рантанена форварда Логана Станковена, 2 защищенных выбора в 1-м раунде драфта и 2 выбора в 3-м раунде.