Хайруллин о победе над «Металлургом» 8 марта: «СКА не должен был проиграть в женский праздник»

Марат Хайруллин оценил победу над «Металлургом» (4:2) 8 марта.

«Первый период мы хорошо начали, но допустили две ненужные ошибки. Соперник на контратаках воспользовался этим. Они ждали наши ошибки. Но я рад, что мы смогли в итоге победить, потому что ни в коем случае не должны были проиграть в женский праздник», – сказал форвард СКА.

СКА идет 7-м в таблице Западной конференции, набрав 75 очков.