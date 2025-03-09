Хайруллин о победе над «Металлургом» 8 марта: «СКА не должен был проиграть в женский праздник»
Марат Хайруллин оценил победу над «Металлургом» (4:2) 8 марта.
«Первый период мы хорошо начали, но допустили две ненужные ошибки. Соперник на контратаках воспользовался этим. Они ждали наши ошибки. Но я рад, что мы смогли в итоге победить, потому что ни в коем случае не должны были проиграть в женский праздник», – сказал форвард СКА.
СКА идет 7-м в таблице Западной конференции, набрав 75 очков.
Опубликовано: Sports
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