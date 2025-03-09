Ротенберг о судействе: «Намного сложнее быть судьей в хоккее, чем в футболе. Хоккей – это «Формула-1», здесь все происходит намного быстрее»

Роман Ротенберг заявил, что хоккейным судьям работать сложнее, чем футбольным.

– Андрей Владимирович [Разин] долго рассуждал относительно современных технологий в судействе, если так можно сказать. Как вам кажется, чего может не хватать? Каких технологий? В футболе есть полуавтоматическая система офсайда, например. Что бы вы добавили, рекомендовали, например, добавить из современных технологий?

– Знаете, здесь все-таки в футболе, мы говорим, что намного больше пространства. И какие-то вещи по технологиям проще проследить. Хоккей – очень динамичная игра. И здесь трактовка важна. Все идет на усмотрение судьи. Нужно читать игру. Это как, знаете, хоккейное мышление и мышление хоккеиста. Это не так все просто. Это как «Формула-1».

Судья тоже, как и главные тренеры и игроки – реагирует на очень высокие скорости. В футболе другие скорости, объективно. И принимать решения в хоккее намного сложнее. Очень динамичная игра, она стала еще быстрее. Если мы посмотрим, как хоккей развивается, скорости все растут и растут, командные скорости, все очень быстро происходит. Переходы из обороны в атаку, из атаки в оборону. Очень все быстро.

И мы можем с пониманием относиться к судьям. Они не всегда видят какие-то детали. Но это нужно работать, это нужно обучать. Как мы говорим про квалификацию тренеров – мы повышаем, но нужно также повышать квалификацию судей. Я считаю, что судьи стараются, работают, делают все возможное, улучшаются детали.

Главное для меня, честно скажу, чтобы было все справедливо, по спортивному принципу и честно. Когда все честно, тогда нас все устраивает. Бывают сложные моменты. Но я считаю, что сегодня надо поблагодарить судей. Сегодня отработали на все 100 процентов. И никаких вопросов не может быть. Но поверьте мне, это сложная работа. Надо относиться к этому с уважением.

Намного сложнее быть судьей в хоккее, в сравнении с футболом. Потому что все-таки здесь все происходит намного-намного быстрее. Это «Формула-1». Хоккей – это «Формула-1», – сказал главный тренер СКА.