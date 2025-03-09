  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о судействе: «Намного сложнее быть судьей в хоккее, чем в футболе. Хоккей – это «Формула-1», здесь все происходит намного быстрее»
17

Ротенберг о судействе: «Намного сложнее быть судьей в хоккее, чем в футболе. Хоккей – это «Формула-1», здесь все происходит намного быстрее»

Роман Ротенберг заявил, что хоккейным судьям работать сложнее, чем футбольным.

– Андрей Владимирович [Разин] долго рассуждал относительно современных технологий в судействе, если так можно сказать. Как вам кажется, чего может не хватать? Каких технологий? В футболе есть полуавтоматическая система офсайда, например. Что бы вы добавили, рекомендовали, например, добавить из современных технологий?

– Знаете, здесь все-таки в футболе, мы говорим, что намного больше пространства. И какие-то вещи по технологиям проще проследить. Хоккей – очень динамичная игра. И здесь трактовка важна. Все идет на усмотрение судьи. Нужно читать игру. Это как, знаете, хоккейное мышление и мышление хоккеиста. Это не так все просто. Это как «Формула-1».

Судья тоже, как и главные тренеры и игроки – реагирует на очень высокие скорости. В футболе другие скорости, объективно. И принимать решения в хоккее намного сложнее. Очень динамичная игра, она стала еще быстрее. Если мы посмотрим, как хоккей развивается, скорости все растут и растут, командные скорости, все очень быстро происходит. Переходы из обороны в атаку, из атаки в оборону. Очень все быстро.

И мы можем с пониманием относиться к судьям. Они не всегда видят какие-то детали. Но это нужно работать, это нужно обучать. Как мы говорим про квалификацию тренеров – мы повышаем, но нужно также повышать квалификацию судей. Я считаю, что судьи стараются, работают, делают все возможное, улучшаются детали.

Главное для меня, честно скажу, чтобы было все справедливо, по спортивному принципу и честно. Когда все честно, тогда нас все устраивает. Бывают сложные моменты. Но я считаю, что сегодня надо поблагодарить судей. Сегодня отработали на все 100 процентов. И никаких вопросов не может быть. Но поверьте мне, это сложная работа. Надо относиться к этому с уважением.

Намного сложнее быть судьей в хоккее, в сравнении с футболом. Потому что все-таки здесь все происходит намного-намного быстрее. Это «Формула-1». Хоккей – это «Формула-1», – сказал главный тренер СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoСКА
судьи
logoКХЛ
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»
24сегодня, 07:10Фото
«Горько! Целуются все». Ротенберг устроил праздник в раздевалке – и получил торт в лицо
47сегодня, 05:45
Толчинский представил себя за рулем «Феррари»? Оформил дубль и креативно отпраздновал
7сегодня, 03:00
Ротенберг о 250-м матче в роли тренера: «Это часть большого пути. Спасибо «Газпрому» и Миллеру за внимание к клубу, моим хоккейным учителям – от отца до Юрзинова»
81вчера, 22:45
Главные новости
«Автомобилист» и Трямкин продлили контракт на 3 года
6 минут назад
КХЛ. Минское «Динамо» примет «Куньлунь»
352 минуты назад
НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
6сегодня, 07:55
«Торонто» обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена. Митч отказался, но переговоры с «Лифс» о продлении на паузе (The Athletic)
11сегодня, 07:40
Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»
24сегодня, 07:10Фото
Ничушкин с 3+1, Стэмкос с 1-м хет-триком за «Нэшвилл» и Брэди Ткачак с дублем в 500-м матче – звезды дня в НХЛ
10сегодня, 06:55
Рантанен вел переговоры о новом контракте с «Эдмонтоном» – предложение было более выгодным, чем у «Далласа». От сделки с «Ойлерс» отказалась «Каролина» (Райан Ришо)
35сегодня, 06:40
Ничушкин набрал 3+1 в матче с «Торонто», став 1-й звездой. У форварда «Колорадо» 15+8 в 26 играх
39сегодня, 05:54Видео
НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Оттаве» в овертайме, «Колорадо» забросил 7 шайб «Торонто», «Эдмонтон» одолел «Даллас»
321сегодня, 05:45
Маршанд и «Бостон» достигли договоренности о 3-летнем сроке контракта, но сильно разошлись по зарплате. После личной встречи с руководством Брэд запросил обмен во «Флориду» (Эллиотт Фридман)
12сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Беднар: «Ничушкин – элитный хоккеист. Один из лучших 200-футовых игроков в НХЛ»
223 минуты назад
Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями
136 минут назадФото
Владимир Крикунов: «К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдет. У нас почти в каждой команде есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном»
1сегодня, 08:15
«Никишин уже давно готов к НХЛ. Скоро мы увидим его там, он уже перерос КХЛ». Крикунов о защитнике СКА
5сегодня, 07:22
Георгиев пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Айлендерс». У него 15 поражений в 20 играх за «Сан-Хосе» при 87,6% сэйвов
4сегодня, 06:25
Коваленко забил в матче с «Айлендерс», подставив клюшку под бросок Мухамадуллина. У форварда «Сан-Хосе» 6+11 в 47 играх в сезоне
4сегодня, 06:05Видео
Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в последних 5 играх
1сегодня, 05:55
Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL. У него 16 баллов в 16 играх в сезоне при 50 минутах штрафа
1сегодня, 05:40
Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке) – 3-й результат в истории «Оттавы». У Хитли были серии из 22 и 16 матчей
сегодня, 04:55
Вратарь «Калгари» Вульф сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в матче с «Монреалем». У претендента на приз лучшему новичку 22 победы в 38 играх при 91,5% сэйвов
4сегодня, 03:45