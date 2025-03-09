Форвард СКА Григоренко: «Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи»
Михаил Григоренко заявил, что ему без разницы, с кем играть в плей-офф КХЛ.
«Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи.
Мы готовы сыграть с любой командой», — сказал форвард СКА.
В сезоне-2024/2025 Григоренко провел 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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