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Форвард СКА Григоренко: «Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи»

Михаил Григоренко заявил, что ему без разницы, с кем играть в плей-офф КХЛ.

«Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи.

Мы готовы сыграть с любой командой», — сказал форвард СКА.

В сезоне-2024/2025 Григоренко провел 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМихаил Григоренко
logoКХЛ
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