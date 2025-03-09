Ротенберг о любви к атакующему хоккею: «Считаю, что шансы победить дают заброшенные шайбы. Это наша культура. Когда был маленьким мальчиком в Ленинграде, смотрел всегда сборную СССР»

Роман Ротенберг рассказал о любви к атакующему хоккею.

– Вы первый тренер в истории КХЛ, при котором команда три сезона подряд достигла отметки в 200 заброшенных шайб.

– Интересно.

– Расскажите, откуда у вас эта любовь к атакующему хоккею? Действительно ли это выработанная тактика, схема, система? Либо, может быть, вы подсматривали это у других мэтров?

– Я, честно скажу, не знал об этом. Это такая интересная статистика на самом деле. Всегда считаю, что шансы победить дают заброшенные шайбы. Это наша культура. Всегда. Я когда был маленьким мальчиком в Ленинграде, смотрел всегда сборную СССР. Показывали и чемпионат СССР. Мы помним там атакующий ЦСКА против оборонительного «Динамо», например. Это же мы все помним.

Мы помним, как сборная СССР играла. Мы помним, что всегда сборная СССР играла в очень комбинационный хоккей. Я так и полюбил хоккей, когда смотрел на сборную СССР, когда был маленьким: семь лет, восемь, девять лет. Я всегда хотел играть в хоккей, но просто не было возможности в то время. Она появилась только когда мне было уже десять лет. Просто не было возможности у родителей меня возить во дворец, был только один дворец на Ждановке – это было очень далеко от нашего дома, – сказал главный тренер СКА.