«Авангард» выменял Кулика у «Амура» на денежную компенсацию: «Стабильный защитник и духовитый хоккеист, способный постоять за партнеров»
«Авангард» выменял Евгения Кулика у «Амура».
Хабаровский клуб получит за 31-летнего защитника денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне Кулик провел за «Амур» 37 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Его среднее игровое время составило 16:11, показатель полезности – «минус 7».
«Вариативность и глубина важны в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик – стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот.
Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнеров», – прокомментировал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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