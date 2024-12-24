«Авангард» выменял Кулика у «Амура» на денежную компенсацию: «Стабильный защитник и духовитый хоккеист, способный постоять за партнеров»

«Авангард» выменял Евгения Кулика у «Амура».

Хабаровский клуб получит за 31-летнего защитника денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Кулик провел за «Амур » 37 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Его среднее игровое время составило 16:11, показатель полезности – «минус 7».

«Вариативность и глубина важны в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик – стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот.

Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнеров», – прокомментировал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

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