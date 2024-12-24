«Авангард» заплатил 30 млн рублей «Амуру» за Кулика. У защитника 1 очко в 37 матчах сезона (Артур Хайруллин)

«Авангард» заплатил 30 млн рублей «Амуру» за Евгения Кулика.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Сегодня омский клуб выменял 31-летнего защитника за денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Кулик провел за «Амур » 37 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Его среднее игровое время составило 16:11, показатель полезности – «минус 7».

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