Александр Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями.

Капитан «Вашингтона» провел фотосессию с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильей, и со своими трофеями. Видео выложили жена Александра.

Фото: инстаграм Анастасии Овечкиной



Овечкин провел 47 матчей в этом сезоне, в которых набрал 49 (32+17) очков.