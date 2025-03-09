Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями
Александр Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями.
Капитан «Вашингтона» провел фотосессию с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильей, и со своими трофеями. Видео выложили жена Александра.
Фото: инстаграм Анастасии Овечкиной
Овечкин провел 47 матчей в этом сезоне, в которых набрал 49 (32+17) очков.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Анастасии Овечкиной
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