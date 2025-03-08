Спунер об Овечкине: «Настоящий русский медведь. Ему вполне по силам побить рекорд в этой регулярке»
Райан Спунер охарактеризовал игру Александра Овечкина.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин? Это большой парень с крутым броском. Настоящий русский медведь.
Думаю, ему вполне по силам побить рекорд в этой регулярке», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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