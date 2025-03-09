1

Алиев о долголетии в спорте: «Восхищаюсь Овечкиным и Роналду. Они для меня являются примером»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что хотел бы быть примером долголетия в спорте.

– В целом со здоровьем все нормально, за исключением колена. Недавно вроде оно в порядок начало приходить, постепенно, так шатко. Но основное здоровье, самое главное, в порядке. Я понял, что с той травмой, которая у меня есть, с ней можно и соревноваться, и тренироваться. Просто нужно больше контроля уделять этому, хорошее время и внимание.

– Тебе мотивации хватит на еще сезон?

– Я начал замечать в себе какие-то вещи по поводу мотивации. Я реально вижу, где ее брать, откуда черпать. Каждый день я просыпаюсь и понимаю, для чего я иду на работу. Потому что это правда работа. Работа в удовольствие иногда бывает.

Я сейчас флаг несу в плане возраста. Люди действительно ориентируются и говорят, кто самый возрастной в сборной. Это я. Я хочу показать, что можно не просто существовать и отбывать на стартах, а быть примером, в числе лидеров и так далее. Это меня очень сильно мотивирует.

Такие мастодонты: Овечкин, Роналду. Они же сейчас в очень возрастном статусе. Овечкин идет вообще к своему рекорду. Я, конечно, восхищаюсь. Начинаю анализировать, проводить какие-то параллели. И они для меня тоже являются примером. На них вся планета смотрит и равняется. Наверное, в нашем виде спорта понятно, что в 40 не выйти. Хочется просто быть примером.

– Олимпиада-2030 есть в мечтах?

– Это очень много. Наверное, нет. Если меня откинуть лет на 8 назад, я бы рассматривал. Сейчас вообще жизнь по-другому складывается, что так далеко даже, может быть, и не смотреть. Мне будет 30 лет, это очень тяжело для организма. Совершенно другой спорт. Это не спорт: бей, беги, сказали – делай. Тут больше надо работать с головой, духовные практики, йога, – сказал Алиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Овечкин
мужское катание
logoсборная России
logoДмитрий Алиев
logoКриштиану Роналду
травмы
Олимпиада-2030
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник: «Один раз я палец сломал перед выступлением, а Мишин сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает»
18сегодня, 19:14
Петросян, Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Гуменник, Семененко, Кондратюк приняли участие в турнире «Открытие Байкала»
533 марта, 10:12
Алиев и Яметова выступят на Кубке Первого канала по результатам голосования СМИ
6321 февраля, 12:17
Главные новости
Билан о роли Рудковской в фигурном катании: «Она вкладывается в это дело, бизнес, но он связан с искусством и спортом. Такие люди очень нужны»
21 минуту назад
Алиев об Олимпиаде-2026: «Если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа»
230 минут назад
Евгений Семененко: «Знаю ли я, еду ли на олимпийский отбор? Не знаю». Позже эта цитата пропала из первоисточника
27сегодня, 19:38
Петр Гуменник: «Один раз я палец сломал перед выступлением, а Мишин сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает»
18сегодня, 19:14
Тарасова поздравила Мишина с днем рождения: «Желаю долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек»
3сегодня, 18:48
Гуменник об олимпийском отборе: «Знаю ли я, еду или нет, нахожусь ли в каком-то списке? Догадываюсь»
55сегодня, 18:25
Дейв Лиз: «Приношу глубокие извинения людям, пострадавшим от трагедии рейса 5342. Я опустошен и пристыжен»
77сегодня, 12:59
Марк Кондратюк: «Попытки четверного акселя были, исполненных нет. Еще не близко, много работы»
17сегодня, 12:39
Тутберидзе показала, как ставит новую программу Петросян
68сегодня, 10:48Видео
«Пожелал бы себе, чтобы не было хуже». Заслуженному тренеру России Алексею Мишину исполнилось 84 года
19сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
2вчера, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
827 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35