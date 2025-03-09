Алиев о долголетии в спорте: «Восхищаюсь Овечкиным и Роналду. Они для меня являются примером»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что хотел бы быть примером долголетия в спорте.

– В целом со здоровьем все нормально, за исключением колена. Недавно вроде оно в порядок начало приходить, постепенно, так шатко. Но основное здоровье, самое главное, в порядке. Я понял, что с той травмой, которая у меня есть, с ней можно и соревноваться, и тренироваться. Просто нужно больше контроля уделять этому, хорошее время и внимание.

– Тебе мотивации хватит на еще сезон?

– Я начал замечать в себе какие-то вещи по поводу мотивации. Я реально вижу, где ее брать, откуда черпать. Каждый день я просыпаюсь и понимаю, для чего я иду на работу. Потому что это правда работа. Работа в удовольствие иногда бывает.

Я сейчас флаг несу в плане возраста. Люди действительно ориентируются и говорят, кто самый возрастной в сборной. Это я. Я хочу показать, что можно не просто существовать и отбывать на стартах, а быть примером, в числе лидеров и так далее. Это меня очень сильно мотивирует.

Такие мастодонты: Овечкин, Роналду. Они же сейчас в очень возрастном статусе. Овечкин идет вообще к своему рекорду. Я, конечно, восхищаюсь. Начинаю анализировать, проводить какие-то параллели. И они для меня тоже являются примером. На них вся планета смотрит и равняется. Наверное, в нашем виде спорта понятно, что в 40 не выйти. Хочется просто быть примером.

– Олимпиада-2030 есть в мечтах?

– Это очень много. Наверное, нет. Если меня откинуть лет на 8 назад, я бы рассматривал. Сейчас вообще жизнь по-другому складывается, что так далеко даже, может быть, и не смотреть. Мне будет 30 лет, это очень тяжело для организма. Совершенно другой спорт. Это не спорт: бей, беги, сказали – делай. Тут больше надо работать с головой, духовные практики, йога, – сказал Алиев.