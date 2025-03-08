Алексей Протас рассказал, как партнеры стараются помогать Александру Овечкину.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (885), уступая только Уэйну Гретцки (894).

– Помогает ли «Вашингтону» ожидание того момента, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

– Безусловно, это придает уверенности. Когда шайба у Овечкина, то ты понимаешь – всегда есть шанс, что она залетит в ворота. Александр Михайлович – один из величайших снайперов в истории этой игры. Безусловно, когда у него шайба, ты чего‑то ждешь.

Иногда это нам играет на руку. А иногда, безусловно, где‑то другие должны брать ответственность на себя, если есть голевой момент в важные моменты игры.

Но в целом все стараются, чтобы шайба была побольше у Овечкина. Потому что он великий снайпер и бомбардир.

– Почему «Вашингтон» начинает матчи, уступая в одну‑две шайбы? При этом вы часто делаете камбэки.

– Ну да, конечно, старт сейчас – не наша лучшая сторона. Но мы стараемся работать над этим, особенно дома. Особенно когда приезжает команда, проводящая второй матч за два дня, мы должны хорошо начинать игры. Постараемся это исправить, чтобы начинать матчи сильнее, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас .