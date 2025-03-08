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  • Жамнов о 0:3 от «Торпедо»: «Когда не забиваешь, очень тяжело выиграть. Игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Это нужно преодолеть»
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Жамнов о 0:3 от «Торпедо»: «Когда не забиваешь, очень тяжело выиграть. Игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Это нужно преодолеть»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Торпедо».

Московский клуб проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3. 

– Сегодня у нас была не лучшая игра. Когда не забиваешь, очень тяжело выиграть. Если смотреть в целом, у нас было всего два голевых момента. «Торпедо» заслуженно победило.

– «Спартак» испытывал проблемы не только с реализацией, но и с созданием моментов. Можно ли сказать, что команда находится под нагрузкой?

– Дело не в нагрузке. Проблема в том, что мы слишком много играли по периметру. Для контроля шайбы нужно движение, а его сегодня не было. Игрок, владеющий шайбой, оставался без поддержки. Также было слишком много лишних передач в атакующей зоне, и, как следствие, недостаточно бросков. Без агрессии в атаке забить сложно.

– Кажется, что команда выглядит тяжеловато. Вы согласны?

– Есть такое немного. Мы понимаем, почему это происходит.

– Как оцените возвращение Ивана Морозова?

– Сегодня никого не хочется выделять отдельно. Вся команда не выполнила игровое задание, не играла в тот хоккей, который от нее требовался. Что касается Ивана – он пропустил не так много времени, но пока не до конца вошел в игру.

– Вы сказали про его функциональное состояние. А что скажете про эмоциональное?

– Дело не в эмоциях. У команды нет результата, и игроки боятся ошибиться, из-за чего принимают неправильные решения. Это нужно преодолеть. Ребята сами понимают, что делать, чтобы улучшить игру.

– Вы хотели бы видеть улучшения в атаке или в обороне?

– Мы всегда требуем баланса. Нужно играть и в обороне, и в атаке. Однако сегодня два пропущенных гола – это следствие наших ошибок в защите.

– «Спартак» уже вышел в плей-офф. Какой подход сейчас предпочтительнее – играть строго или пробовать агрессивный хоккей?

– Нужно готовиться к плей-офф, научиться правильно играть как в обороне, так и в атаке. Мы не гадаем, на кого попадем. В плей-офф все непредсказуемо. Сегодня следовало больше бросать и играть агрессивнее у ворот. Этого у нас не было, поэтому и не забили ни одной шайбы. А когда не забиваешь, победить невозможно.

– Не боитесь, что команда попадет на неудобного соперника?

– Нет, мы просто просматриваем разные сочетания, оцениваем игроков. В плей-офф могут произойти любые изменения – травмы, болезни. Мы учитываем эти факторы и пробуем разные варианты. Ближе к плей-офф определимся с конкретными сочетаниями.

– Вы взяли тайм-аут в конце. Это было принципиально?

– Тайм-аут всегда можно взять раньше, если команда контролирует шайбу. Но у нас этого не было. Чтобы менять вратаря на шестого полевого, нужна уверенность в контроле шайбы, а у нас этого не наблюдалось. Поэтому пришлось ждать. Когда взяли тайм-аут, оставалось еще достаточно времени, чтобы попытаться отыграться.

– Сегодня 8 Марта. Получился ли праздничный хоккей?

– Наверное, хотелось бы видеть более содержательную игру. Но, в любом случае, всех женщин – с праздником! – сказал Жамнов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торпедо»
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