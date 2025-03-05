«Спартак» забросил 200 шайб в КХЛ второй раз в истории. У СКА 8 сезонов с 200+ голами, у ЦСКА и «Салавата» – по 3, у «Динамо» – 2

«Спартак» забросил 200 шайб в КХЛ второй раз в своей истории.

Команда под руководством Алексея Жамнова принимает «Куньлунь » (2:2 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Шайба Александра Пашина стала 200-й по счету для «Спартака » в текущем сезоне. Клуб достиг этой отметки во второй раз в своей истории.

Клубы – лидеры по сезонам с 200+ шайбами:

СКА – 8;

ЦСКА , «Салават Юлаев » – 3;

«Динамо» Москва, «Спартак» – 2;

«Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь» – 1.