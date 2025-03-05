«Спартак» забросил 200 шайб в КХЛ второй раз в истории. У СКА 8 сезонов с 200+ голами, у ЦСКА и «Салавата» – по 3, у «Динамо» – 2
«Спартак» забросил 200 шайб в КХЛ второй раз в своей истории.
Команда под руководством Алексея Жамнова принимает «Куньлунь» (2:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Шайба Александра Пашина стала 200-й по счету для «Спартака» в текущем сезоне. Клуб достиг этой отметки во второй раз в своей истории.
Клубы – лидеры по сезонам с 200+ шайбами:
СКА – 8;
ЦСКА, «Салават Юлаев» – 3;
«Динамо» Москва, «Спартак» – 2;
«Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь» – 1.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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