Жамнов о Голдобине и Морозове вне заявки на матч: «Сказал, что им нужно поднять функциональную подготовку. Они работают дополнительно»
Алексей Жамнов объяснил ситуацию с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.
Форварды «Спартака» не приняли участие в матче с «Куньлунем» (2:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Вы как-то общались отдельно с Морозовым и Голдобиным? И есть ли понимание, что воспитательные меры подействуют на них правильно?
– Да, они сегодня не играли. Посмотрим, дошла до них информация или нет. Сейчас они работают дополнительно, даем им небольшой функционал во всех направлениях, и в физике в том числе. Они тренируются и с командой, и индивидуально – думаю, они будут готовы, когда вернутся.
Если серьезно, то не надо раскручивать эту историю – я уже сказал, что им нужно поднять функциональную подготовку, и давайте тему на этом закроем, – сказал тренер «Спартака».
Тренер «Спартака» убрал лидеров из состава. Что с ними происходит?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Спартака»
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