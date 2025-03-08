«Спартак» проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Выиграли только у СКА (7:2)
«Спартак» проиграл четвертый матч подряд.
Сегодня команда Алексея Жамнова уступила «Торпедо» со счетом 0:3 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 6 последних матчах москвичи одержали лишь одну победу – над СКА (7:2).
Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков после 62 игр. 10 марта команда встретится с «Ак Барсом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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