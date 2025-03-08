«Спартак» проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Выиграли только у СКА (7:2)

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд.

Сегодня команда Алексея Жамнова уступила «Торпедо » со счетом 0:3 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 6 последних матчах москвичи одержали лишь одну победу – над СКА (7:2).

Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков после 62 игр. 10 марта команда встретится с «Ак Барсом».