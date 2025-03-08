ЦСКА всухую обыграл «Барыс» и вышел на 3-е место в Западной конференции
ЦСКА обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сухой матч на свой счет записал Павел Хомченко.
ЦСКА одержал пятую победу в шести последних матчах. Команда вышла на третье место в Западной конференции, набрав 81 очко за 62 игры.
У «Барыса» 33 очка после 63 матчей, клуб из Казахстана идет на последней позиции Востока.
Следующий матч армейцы проведут в гостях с «Автомобилистом» 10 марта, «Северсталь» сыграет на выезде с «Адмиралом» 13 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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