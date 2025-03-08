ЦСКА всухую обыграл «Барыс» и вышел на 3-е место в Западной конференции

ЦСКА обыграл «Барыс» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Сухой матч на свой счет записал Павел Хомченко .

ЦСКА одержал пятую победу в шести последних матчах. Команда вышла на третье место в Западной конференции, набрав 81 очко за 62 игры.

У «Барыса » 33 очка после 63 матчей, клуб из Казахстана идет на последней позиции Востока.

Следующий матч армейцы проведут в гостях с «Автомобилистом» 10 марта, «Северсталь» сыграет на выезде с «Адмиралом» 13 марта.