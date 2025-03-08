Воробьев о 3:0: «После двух-трех шайб исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу»: в 3-м периоде они переиграли ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Барысом».

Армейцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

«Прежде всего, хотелось бы поздравить всех девушек и женщин с праздником.

По игре, в принципе, после двух-трех заброшенных шайб, наверное, в некотором смысле исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу », в третьем периоде они нас переиграли, нам пришлось много обороняться, но хорошо сыграл Павел Хомченко », – сказал Воробьев .