Воробьев о 3:0: «После двух-трех шайб исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу»: в 3-м периоде они переиграли ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Барысом».
Армейцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
«Прежде всего, хотелось бы поздравить всех девушек и женщин с праздником.
По игре, в принципе, после двух-трех заброшенных шайб, наверное, в некотором смысле исход матча был предрешен. Хочется сделать комплимент «Барысу», в третьем периоде они нас переиграли, нам пришлось много обороняться, но хорошо сыграл Павел Хомченко», – сказал Воробьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
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