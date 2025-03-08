Андрей Свечников о Никишине: «Хозяин «Каролины» ждет не дождется, когда он приедет. Александр – один из лучших защитников КХЛ, без вопросов»

Андрей Свечников рассказал, что Александра Никишина ждут в «Каролине».

23-летний защитник СКА провел 56 матчей в текущем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 42 (16+26) очка при полезности «плюс 17».

– Знакомы ли вы с Александром Никишиным, который задрафтован «Каролиной», и многие называют его сильнейшим игроком за пределами НХЛ? Видели ли его игру и думаете ли, что он сразу сможет усилить вашу команду?

– Да, мы познакомились на матче игроков из НХЛ против ребят из КХЛ прошлым летом, а на следующий день сходили с ним на ужин и очень хорошо пообщались.

Он, без вопросов, один из лучших защитников лиги, а может, и лучший. Думаю, он очень хорошо впишется в нашу команду.

– У Никишина заканчивается контракт со СКА, и не ждут ли его в клубе уже этой весной, когда у команды из Санкт-Петербурга закончится сезон?

– Кто знает, как сложатся обстоятельства? Его здесь ждут уже три последних года. Хозяин клуба у меня всегда интересуется Никишкой и ждет не дождется, когда он приедет в «Каролину», – сказал форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников .

Андрей Свечников об ужине с Овечкиным: «Фанат подошел и попросил Сашу с ним сфоткаться. Он указал на меня и сказал: «Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!» Я это навсегда запомнил»