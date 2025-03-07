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  • Андрей Свечников: «Смотрел Турнир четырех наций и ловил себя на мысли, как хочу сыграть за сборную. Дай бог, чтобы России разрешили участвовать в Олимпиаде, и меня туда позвали»
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Андрей Свечников: «Смотрел Турнир четырех наций и ловил себя на мысли, как хочу сыграть за сборную. Дай бог, чтобы России разрешили участвовать в Олимпиаде, и меня туда позвали»

Андрей Свечников рассказал, что хотел бы сыграть за сборную России.

– В недавнем Турнире четырех наций участвовали четыре игрока «Каролины» – Джарвис за Канаду, Слэвин за США, Ахо и Рантанен за Финляндию. Для вас не стало сюрпризом приглашение в «кленовые листья» «незаметного героя» Джарвиса?

– Кто-то со стороны мог этого не ожидать, но я внутри команды знаю, насколько это полезный игрок. Джарвис – настоящий боец, и в эпизодах борьбы за шайбу, когда ситуация 50 на 50, он почти всегда ее выигрывает.

При этом у него есть и хороший бросок, и другие качества. Наслаждаюсь его игрой в «Каролине» и для меня не стало удивлением его приглашение и хорошая игра за Канаду.

– Вы в очередной раз не имели возможности участвовать в международных соревнованиях. На мой взгляд, вас, очень рано уехавшего за океан, в России вообще знают гораздо меньше, чем вы заслуживаете.

– Насчет того, чего я заслуживаю, судить не мне. А что знают мало – вы на сто процентов правы. Я же не играл ни в МХЛ, ни КХЛ, ни в первой сборной России, на МЧМ был только один раз. Особенно обидно то, что сколько лет уже в НХЛ – и ни разу не было возможности сыграть за национальную команду.

Сейчас смотрел почти каждый матч Турнира четырех наций – и постоянно ловил себя на мысли, как хочу сыграть за сборную. Дай бог, чтобы нам в следующем году разрешили участвовать в Олимпиаде, и меня туда позвали. Жду не дождусь такой возможности! – сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Свечников
logoКаролина
logoТурнир четырех наций
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСет Джарвис
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
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