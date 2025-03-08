Андрей Свечников об ужине с Овечкиным: «Фанат подошел и попросил Сашу с ним сфоткаться. Он указал на меня и сказал: «Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!» Я это навсегда запомнил»

Андрей Свечников рассказал об ужине с Александром Овечкиным.

– Внимательно ли отслеживаете «Великую погоню» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

– Сказать, что смотрю каждую игру и вижу каждый гол, не могу. Но это показывают везде – так что шансов упустить мало. Рад за Сашу и надеюсь, что он побьет рекорд в этом сезоне. Главное, чтобы у него больше не было травм.

– Ваш нынешний одноклубник Дмитрий Орлов – близкий друг Овечкина. Это помогло познакомиться и пообщаться со снайпером поближе?

– Не сказал бы. Мы и так два года назад на Матче звезд во Флориде, когда Орел еще был в «Вашингтоне», пару раз с Сашей сходили на ужин. Никогда не забуду один момент. На ужине с Сашей были его семья и друзья. Один фанат подошел и попросил Овечкина с ним сфоткаться.

– Как отреагировал Ови?

– Неожиданно. Указал на меня и сказал: «Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!»

– Фанат сказал?

– Сначала нет. Тут уже Саша над ним сжалился: «Как, это же Андрей Свечников!» Тот пригляделся – не знаю, сделал вид или действительно узнал. В итоге Овечкин с ним все-таки сфотографировался. А я запомнил этот эпизод, думаю, навсегда.

– Как ты сейчас расцениваешь вашу знаменитую драку с Ови в плей-офф 2019 года? У всех тогда глаза на лоб повылезали от такой дерзости юного игрока.

– Да никакой дерзости там на самом деле не было. Обсуждать ее не вижу смысла. Я уже забыл эту драку, она была шесть лет назад.

– Но ведь «Каролина» тогда неожиданно выиграла эту серию первого раунда у действующего обладателя кубка. И почти уверен, что ваша храбрость на это повлияла.

– Кто его знает? Возможно, это повлияло, а может, и нет. Главное, что мы ту серию выиграли, – сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.