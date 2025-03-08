Сурин о Дацюке: «Могу назвать его кумиром детства. В ютубе попалось видео с волшебниками на льду, среди них был Павел Валерьевич»
Егор Сурин из «Локомотива» назвал Павла Дацюка кумиром детства.
18-летний форвард в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ набрал 13 (7+6) очков в 37 матчах.
«Фамилию какого хоккеиста в детстве я услышал впервые? Дацюк. Я забивал в ютубе топ-10 моментов НХЛ, и как раз попалось видео с волшебниками на льду, среди них был Павел Валерьевич.
Могу его назвать кумиром своего детства», – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.
Форвард «Локомотива» Сурин: «С Радуловым играем в FIFA на приставке – я его обыгрываю, конечно. Получаю от него много советов, они все ценные»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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