Сурин о Дацюке: «Могу назвать его кумиром детства. В ютубе попалось видео с волшебниками на льду, среди них был Павел Валерьевич»

Егор Сурин из «Локомотива» назвал Павла Дацюка кумиром детства.

18-летний форвард в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ набрал 13 (7+6) очков в 37 матчах.

«Фамилию какого хоккеиста в детстве я услышал впервые? Дацюк . Я забивал в ютубе топ-10 моментов НХЛ, и как раз попалось видео с волшебниками на льду, среди них был Павел Валерьевич.

Могу его назвать кумиром своего детства», – сказал форвард «Локомотива » Егор Сурин .

Форвард «Локомотива» Сурин: «С Радуловым играем в FIFA на приставке – я его обыгрываю, конечно. Получаю от него много советов, они все ценные»