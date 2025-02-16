18-летний Сурин о трэш-токе: «Недавно рискнул и сказал Лайпсику: You’re so bad. Он ухмыльнулся и поехал дальше. Это хорошо работает после твоих голов, сначала нужно отличиться»
В текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 5+2 очков в 30 матчах за «Локомотив».
– Сергей Мурашов учил вас трэш-току с вратарями?
– Бывало, что я ему что-то кричал на тренировках после своих голов, но Серега вообще не обращал внимания. Во время одного из выездов мы разговорились в автобусе, я начал расспрашивать его о том, как правильно вывести вратаря из себя. Он мне все рассказал.
В МХЛ это отлично работало: я делал так и в полуфинале с «Чайкой», и в финале против «СКА-1946». Так что Сережа знает, что говорит.
– Вы занимались трэш-током плей-офф?
– Полевые игроки – не мой калибр (улыбается). Вратари – да, но к полевым нужен свой подход. Хотя, недавно в матче с «Сибирью» рискнул и сказал Брендону Лайпсику: You’re so bad (ты так плох – Спортс’‘). На что он просто ухмыльнулся и поехал дальше.
Но я там просто мало сыграл, если бы у меня было больше возможностей… Трэш-ток хорошо работает после твоих голов, этим в МХЛ любил заниматься Дима Ябелов. Так что нужно сначала отличиться, а уже потом что-то говорить, – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.
Сурин о Радулове: «Он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После класико в Суперкубке я еще неделю выслушивал, как плохи мадридцы»
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