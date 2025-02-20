Березкин о «Локо»: «У нас четкое разделение на фанатов «Барсы» и «Реала». После победы каталонцев в Суперкубке Радулов написал Сурину: «Ну че ты, где? Почему трубки не берешь?»
– На «Кинопоиске» есть видео с названием «Как «Локомотив» стал нашей «Барселоной», где вашу команду сравнивают с каталонцами из-за эффектной работы собственной школы и сильных воспитанников. Поддерживаете такое сравнение?
– Да, в нашей системе на самом деле много собственных воспитанников. Это классно: все знают друг друга с детства, находятся в положительной атмосфере, а в случае ошибок относятся к партнеру как к товарищу, которому нужно помочь.
Я болею за «Барселону», поэтому сравнение «Локомотива» с этим великим клубом мне приятно. У нас в команде есть четкое разделение между болельщиков «Барселоны» и «Реала»: Сурин и Рушан Рафиков поддерживают мадридцев, все остальные за каталонцев.
По итогам «Эль-Классико» у нас в раздевалке ходят шутки, особенно Радулов любит прикалываться над Суриным. После победы «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Саша сразу же написал Егору: «Ну че ты, где? Почему трубки не берешь?».
Все эти разговоры происходят на положительной ноте, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин в интервью официальному блогу Лиги «КХЛ. Интервью» на Спортс’‘.
Сурин о Радулове: «Он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После класико в Суперкубке я еще неделю выслушивал, как плохи мадридцы»
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