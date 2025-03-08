Форвард «Локомотива» Сурин: «С Радуловым играем в FIFA на приставке – я его обыгрываю, конечно. Получаю от него много советов, они все ценные»

Егор Сурин рассказал о совместном досуге с Александром Радуловым.

18-летний Сурин в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ набрал 7+6 очков в 37 матчах за «Локомотив », у 38-летнего Радулова 31 (16+14) очко в 56 играх.

«С Радуловым играем в приставку – в FIFA. Конечно, я его обыгрываю, но и вничью играем. Получаю от него достаточно много советов, они все ценные.

Одна из черт моего характера – чрезмерная импульсивность. Иногда могу сесть на лавку и разозлиться на самого себя.

Радулов советует в таких ситуациях молчать и больше эмоций оставлять на льду. Реагирую на его слова правильно», – сказал Егор Сурин .

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