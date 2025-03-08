Артюхин о травме Кузнецова: «Огромная потеря для СКА и для всей лиги. Он остается примером для молодых – цементирует быт, отношение к делу и атмосферу в раздевалке»

Евгений Артюхин высказался о травме Евгения Кузнецова.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Сообщалось, что он перенес второе сотрясение мозга за сезон.

– Скажется ли на игре СКА вероятное отсутствие Евгения Кузнецова до конца сезона?

– Несомненно, скажется. Евгений Кузнецов – огромная потеря не только для СКА, но и для всей лиги. Он, несмотря ни на что, был и остается примером для многих молодых хоккеистов не только на льду, но и в быту, цементируя этот самый быт, отношение к делу, атмосферу в раздевалке и внутри команды.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Жене скорейшего, полнейшего выздоровления, восстановления и возвращения на лед! Уверен, что он со всем справится, вернувшись на свой уровень.

– Справится ли Кузнецов с ментальной частью своих проблем, которая тянется за ним еще с НХЛ?

– Да, справится. Кузнецов – взрослый, сильный человек, желающий как можно дольше играть в хоккей, понимающий, что без полнейшего решения всех своих проблем во всевозможных аспектах, он не сможет этого делать, – сказал бывший игрок СКА Евгений Артюхин .

Кузнецов о конце карьеры из-за травм: «Только дурак может такое сказать – скоро плей-офф, я хочу играть. Врачи говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли»