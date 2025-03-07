Глазов о Кузнецове: «Женька – миллиардер в рублях, тяжело обсуждать людей такого уровня. Он очень помогал Овечкину в «Вашингтоне», а потом что-то случилось. С тех времен и тянется»

Сергей Глазов высказался о проблемах Евгения Кузнецова.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Сообщалось, что он перенес второе сотрясение мозга за сезон.

– Женька – миллионер, а в рублях – миллиардер, тяжело обсуждать людей такого уровня, то, что с ними происходит. Я думал, честно говоря, что он своим мастерством подтянет СКА. Но ничего не получилось.

– Кузнецов пропускает вторую часть сезона из-за ударов в голову.

– Ну, удары в голову… Мне кажется, все эти разговоры далекие от хоккея. Раньше было так, что если руку не отрубят, две минуты штрафа не давали. Сейчас клюшку на клюшку положил – нарушение правил. Разные понятия о хоккее у тех, кто играл в него в СССР, и тех, кто играет сейчас.

Ударили в голову… У Генки Цыганкова , царствие ему небесное, было семь сотрясений мозга! Он выходил и играл. У нас с этим было строго. Тренер Тарасов не хотел слушать никаких разговоров о том, что у кого-то травма или еще что-то, что мешает играть. «Молодой человек, вы хоккеист? Тогда прошу, пожалуйста, на лед!»

Сейчас все вышло на другой уровень, здоровье игроков берегут. Наверное, это правильно.

– Потенциал Кузнецова так и остался для вас загадкой?

– Для меня – да. Он очень помогал Сашке Овечкину в «Вашингтоне», тот столько забил с его передач, что сейчас уже почти догнал Гретцки. Потом с Кузей что-то случилось, какая-то болезнь, лечение. С тех времен и тянется.

Но я не знаю подробностей, поэтому не хочу ничего говорить. Говорили, что в России у Кузнецова голова встанет на место. Будем надеяться.

– У Кузнецова мог случиться конфликт с тренерским штабом СКА? Он, как игрок авторитетный, мог быть с чем-то не согласен.

– Но авторитет надо чем-то поддерживать. Если игрок авторитетный, ведет за собой команду, тогда его поняли бы и, может, даже поддержали. Но в случае с Кузнецовым этого не было, – сказал бывший игрок СКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов .

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